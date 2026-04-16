En medio de una economía cada vez más exigente, la estabilidad financiera en Estados Unidos se volvió extremadamente frágil. Un relevamiento nacional realizado sobre 1.421 adultos expone un dato que enciende alarmas. En promedio, apenas USD 6.356 de deuda adicional pueden empujar a un hogar directamente hacia la bancarrota. La combinación de inflación, aumento del costo de vida y pérdida de poder adquisitivo empieza a mostrar consecuencias concretas. El margen de resistencia es cada vez más chico. Según el mismo estudio, el 40,8% de los encuestados podría sostener sus gastos solo tres meses si pierde su fuente de ingresos. Otro 9,5% aguantaría dos meses y un 5,4% menos de uno. En el extremo opuesto, apenas un 3% asegura tener ahorros suficientes para más de seis meses. En este escenario, la bancarrota en Estados Unidos deja de ser excepcional y se convierte en un riesgo latente. El informe revela que la crisis del costo de vida explica el 43,4% de los casos de bancarrota. Muy cerca aparece el impacto de los aranceles, con un 41,7%, lo que confirma que el encarecimiento de productos importados termina trasladándose directamente a los consumidores. Otros factores quedan muy por detrás. Los gastos médicos representan el 3,7%, mientras que las deudas con tarjetas o préstamos personales alcanzan el 3,2%. La pérdida de empleo explica apenas el 2,6%. En contraste, variables como el sobreendeudamiento o la mala planificación financiera no superan el 1%. Este escenario refuerza una idea clave. El problema no está centrado en decisiones individuales, sino en un contexto donde los ingresos ya no alcanzan para cubrir lo esencial. La falta de respaldo económico se refleja en la vida cotidiana. El 86,9% de los encuestados admitió haber dejado de pagar al menos una obligación esencial por dificultades financieras. Entre los compromisos más afectados aparecen el alquiler (60,4%), la hipoteca (59,9%) y el combustible (48,9%). Incluso el acceso a la salud empieza a resentirse. Un 38,2% dejó de pagar seguros médicos y un 26,2% evitó consultas por falta de dinero. Estos datos muestran una fragilidad financiera creciente que obliga a priorizar gastos y postergar necesidades básicas. Frente a una crisis, la primera reacción de la mayoría sería recortar gastos, algo que mencionó el 41,5% de los participantes. Sin embargo, un 34,6% reconoce que consideraría declararse en bancarrota como una de las primeras opciones si la situación se agrava. Atravesar una bancarrota no solo implica un golpe económico. También genera un fuerte desgaste emocional. Más de un tercio de quienes pasaron por esta situación aseguran que fue más estresante que comprar su primera vivienda o tener un hijo. Solo el divorcio aparece en un nivel similar de impacto. Si bien el 89,3% logra recuperarse financieramente, la mayoría necesita entre tres y cinco años para hacerlo. Aun así, las secuelas persisten. El 97,8% afirma seguir sintiendo los efectos, incluso tiempo después. Las principales consecuencias incluyen dificultades para acceder a crédito (73,7%), un historial financiero deteriorado (73,3%) y obstáculos para alquilar o comprar vivienda, algo que afecta a más del 70% de los casos.