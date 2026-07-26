El Gobierno de Estados Unidos mantiene controles periódicos sobre las personas que reciben beneficios por discapacidad para verificar si continúan cumpliendo con los requisitos médicos y administrativos del programa.

Estas revisiones están dirigidas a beneficiarios de SSDI y SSI, especialmente cuando la Administración del Seguro Social necesita actualizar información sobre su condición de salud, tratamientos médicos o capacidad laboral.

La SSA realiza revisiones a beneficiarios por discapacidad para verificar su elegibilidad

La medida se conoce como Continuing Disability Review o revisión continua de discapacidad, un procedimiento obligatorio que permite a la Administración del Seguro Social determinar si una persona sigue siendo elegible para recibir pagos por discapacidad.

La SSA informa que la ley exige realizar una revisión médica al menos una vez cada tres años cuando la discapacidad no es permanente. Sin embargo, si la condición médica no tiene expectativa de mejora, la revisión puede realizarse cada cinco a siete años.

Estas revisiones pueden alcanzar a personas que reciben:

SSDI , el Seguro por Incapacidad del Seguro Social , destinado a trabajadores que aportaron al sistema y quedaron discapacitados.

SSI, el Ingreso Suplementario de Seguridad, dirigido a personas con bajos ingresos, adultos mayores o personas con discapacidad que cumplen requisitos económicos.

Realizan revisiones periódicas a beneficiarios de SSDI y SSI para comprobar si siguen cumpliendo con los requisitos de discapacidad. Fuente: ChatGPT.

Información importante sobre estas revisiones de SSA

Las revisiones de discapacidad no significan que todos los beneficiarios recibirán automáticamente una visita domiciliaria. La Administración del Seguro Social suele comunicarse mediante formularios oficiales, como el SSA-454 o el SSA-455, para pedir información actualizada sobre la salud, tratamientos, médicos, hospitales, medicamentos y actividad laboral del beneficiario.

Actualmente, algunos beneficiarios pueden completar el reporte de revisión por internet desde su cuenta personal de my Social Security. La SSA también permite enviar el formulario por correo, fax o cargarlo de manera digital.

No actualizar los datos puede poner en riesgo la elegibilidad

Ignorar una revisión puede generar consecuencias graves. Si la persona no completa los formularios, no aporta información médica o no se presenta a una evaluación requerida, la SSA puede considerar que no cuenta con datos suficientes para confirmar la elegibilidad. Esto puede derivar en: