La Administración del Seguro Social (SSA) anunció una modificación que impactará directamente en los beneficiarios de Seguro Social, SSDI y SSI. El ajuste redefine cuándo se entregará el próximo aumento, generando dudas entre jubilados, personas con discapacidad y familias que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales.

La novedad divide a los beneficiarios en dos grandes grupos: quienes verán el incremento el 31 de diciembre y quienes deberán esperar hasta enero de 2026.

Seguro Social: ¿por qué se adelantan algunos pagos y otros no?

El aumento corresponde al Ajuste por Costo de Vida, conocido como COLA, que en 2026 será del 2.8%. Este incremento anual se aplica para compensar la inflación, pero la fecha de acreditación cambia debido a una combinación de factores administrativos y feriados federales.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció una modificación que impactará directamente en los beneficiarios de Seguro Social, SSDI y SSI. Imagen: archivo.

En concreto:

El 1 de enero es un feriado federal, por lo que los depósitos programados para ese día deben adelantarse.

Los pagos vinculados al calendario general del Seguro Social no requieren modificación y se mantienen en su fecha habitual.

Este ajuste busca evitar retrasos y garantizar que los beneficiarios tengan acceso a su dinero sin interrupciones.

Quiénes recibirán el aumento el 31 de diciembre

La SSA confirmó que solo un grupo reducido verá el incremento antes del inicio del nuevo año:

Beneficiarios de SSI (Ingreso de Seguridad Suplementaria).

Adultos mayores cuyo pago caía el 1 de enero , fecha en la que no se procesan depósitos.

Personas que reciben ciertas pensiones federales coordinadas con el Departamento del Tesoro.

Para ellos, el COLA se reflejará el 31 de diciembre, convirtiéndose en un alivio anticipado para quienes enfrentan compras de fin de año o mayores gastos en invierno.

La mayoría deberá esperar a enero de 2026: a quiénes afecta

Quienes reciban:

Jubilación del Seguro Social ,

Pagos por discapacidad (SSDI) ,

Beneficios basados en la fecha de nacimiento,

verán el aumento recién en enero, manteniendo el mismo esquema habitual:

Segundo miércoles de enero

Tercer miércoles de enero

Cuarto miércoles de enero

Estos depósitos no se adelantan porque no coinciden con feriados y siguen un calendario distinto al de SSI.