Estados Unidos ya inició su cuenta regresiva para la próxima temporada de presentación de impuestos y, en ese marco, existen ciertos puntos que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla a todos los contribuyentes en su sitio web y deben considerarse al declarar para evitar inconvenientes.

Uno de ellos está dirigido a quienes hayan solicitado su IP PIN, número de seis dígitos que deberá incluirse en todas las declaraciones que se proporcionen, sin excepción.

En qué consiste este dato que IRS exigirá en todas las declaraciones

El PIN es un número único de protección de identidad que tiene como fin máximo resguardar la seguridad del tributante, garantizando con su presencia que ningún otro declare en su lugar.

“El IP PIN solo lo conocen usted y el IRS. Nos ayuda a verificar su identidad cuando presenta su declaración de impuestos electrónica o en papel”, indican las autoridades.

Información esencial que todos los contribuyentes deben conocer sobre este dato que pide IRS

El IP PIN es válido durante un año calendario completo y, cuando este periodo finaliza, se genera un nuevo código que invalidará al anterior. Así, el utilizado durante 2025 ya no será válido para declarar en 2026.

Si bien contar con un IP PIN no es obligatorio, quienes lo hagan deberán incluirlo obligatoriamente en todas las declaraciones de impuestos que se presenten durante ese año, incluyendo las que corresponden a 2025 u años anteriores.

Este dato puede conocerse en su versión actualizada siempre que se inicie sesión en la cuenta en línea del IRS, a través de la pestaña “Perfil”.