El Servicio de Impuestos Internos (IRS) pueden investigar determinadas cuentas cuando superan los umbrales de ingresos y movimientos establecidos reportados por plataformas de pago.

En estos casos, el organismo recibe información a través del Formulario 1099-K, un documento que permite cruzar los datos informados por bancos y plataformas electrónicas con las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes.

IRS puede investigar las cuentas que superen los 20,000 dólares de ingresos brutos en un año calendario cuando se hagan más de 200 transacciones

De acuerdo con las reglas aplicables para determinados ejercicios fiscales, las plataformas de pago deben emitir un Formulario 1099-K cuando un usuario cumple simultáneamente estas dos condiciones:

Recibir más de USD 20.000 en ingresos brutos durante un año calendario.

Realizar más de 200 transacciones en ese mismo período.

Cuando ambos requisitos se cumplen, la plataforma estaba obligada a informar esas operaciones al IRS. Es importante aclarar que este umbral corresponde a la obligación de emitir el Formulario 1099-K y no significa que el IRS investigue automáticamente todas las cuentas que lo superan.

El IRS puede investigar las cuentas que superan USD 20.000 en ingresos brutos y más de 200 transacciones. Fuente: El Cronista.

¿IRS realiza siempre estas revisiones de cuentas?

No necesariamente. El hecho de que una plataforma envíe un Formulario 1099-K no implica por sí solo el inicio de una investigación. Lo que ocurre es que el IRS incorpora esa información a sus sistemas y la compara con la declaración de impuestos presentada por el contribuyente. Si los ingresos informados coinciden, normalmente no existe ningún inconveniente.

En cambio, si aparecen diferencias importantes entre los montos reportados y la declaración presentada, el organismo puede solicitar aclaraciones o realizar una revisión más detallada.