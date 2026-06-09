Mientras la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos se intensifica en distintos rincones del mundo, un país de América Latina se convirtió en protagonista de una jugada estratégica que podría alterar el equilibrio de influencia en la región. La decisión involucra recursos minerales clave para la economía global y otorga al gigante asiático una presencia cada vez más importante en el continente.

Se trata de Nicaragua, cuyo gobierno ha otorgado amplias concesiones mineras a empresas vinculadas a China para la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales estratégicos en distintas zonas del país.

Este país de América Latina entregará sus reservas de oro a China

Según diversos informes, las concesiones entregadas a compañías relacionadas con el gigante asiático abarcan más del 8% del territorio nacional. En total, las empresas tendrían acceso a más de un millón de hectáreas distribuidas en distintas regiones de Nicaragua.

La superficie involucrada convierte a estas concesiones en una de las mayores expansiones mineras registradas en la historia reciente del país.

Nicaragua otorgó concesiones mineras a empresas vinculadas a China sobre más del 8% de su territorio nacional. (foto: El Cronista).

La inversión china pone contra las cuerdas a Estados Unidos

La expansión de empresas chinas en sectores extractivos forma parte de una estrategia más amplia de aseguramiento de materias primas. La creciente presencia económica china en Centroamérica es observada con atención por Washington. Es que Nicaragua ocupa una posición particularmente sensible debido a:

Su territorio rico en minerales preciosos

Su ubicación geográfica estratégica

Su cercanía con rutas marítimas regionales

Analistas consideran que la expansión de inversiones chinas reduce progresivamente la influencia histórica de Estados Unidos en la región.