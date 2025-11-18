En esta noticia

Un grupo de habitantes de Colorado, Estados Unidos, podrán solicitar un cheque de hasta $14.000 dólares destinado a arreglos y mejoras estructurales en sus hogares.

En concreto, la Oficina de Energía anunció que abrirá un proceso de solicitudes para quienes reúnan todos los requisitos. ¿Cuáles son?

Te puede interesar

Se despide la cadena de comida rápida más popular del país: más de 200 tiendas cerrarán sus puertas para siempre

Te puede interesar

Anuncio oficial | Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte durante toda la semana a quienes formen parte de este listado

Cómo acceder a los cheques de 14.000 dólares en Colorado

El programa ofrece hasta $14.000 dólares en reembolsos a los residentes interesados en realizar mejoras que aumenten la eficiencia y sustentabilidad de sus viviendas.

Confirmado: depositarán 14.000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplan estos requisitos mínimos. Fuente: Archivo.
Confirmado: depositarán 14.000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplan estos requisitos mínimos. Fuente: Archivo.

Gracias al Programa de Reembolso para Electrificación del Hogar y Electrodomésticos (HEAR), los postulantes podrán gozar de descuentos en la compra de estufas eléctricas, calentadores de agua, bombas de calor, paneles, cableado, aislamiento y otros equipos.

El beneficio está disponible tanto para propietarios como para inquilinos de viviendas prefabricadas o unifamiliares, en este último caso con autorización escrita de los arrendadores.

Cuáles son los requisitos para cobrar los $14.000 dólares

Los interesados deberán presentar proyectos que reduzcan el uso de energía en sus viviendas. Los reembolsos se entregarán únicamente a través de contratistas registrados, según la Oficina de Energía de Colorado.

Confirmado: depositarán 14.000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplan estos requisitos mínimos. Fuente: Archivo.
Confirmado: depositarán 14.000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplan estos requisitos mínimos. Fuente: Archivo. Perawit Boonchu

El programa incluye dos tipos principales de reembolsos:

  • Electrodomésticos de alta eficiencia y otras mejoras: disponible desde 2026 y dirigido exclusivamente a edificios multifamiliares pequeños.
  • Eficiencia energética de todo el hogar: orientado a casas prefabricadas, viviendas móviles o edificios multifamiliares grandes, también con disponibilidad desde 2026.

En este sentido, es clave verificar la elegibilidad del solicitante según el tipo de vivienda y los ingresos familiares en relación con el ingreso promedio del condado.

Te puede interesar

Confirmado | Suspenden para siempre las licencias de conducir de las personas que no cumplan este requisito

Te puede interesar

Despidos masivos en todo el país: una importante empresa anunció recortes de personal y miles de trabajadores se quedarán sin empleo

Pasos para solicitar el cheque

  • Contactar a un contratista registrado, quien realizará la evaluación inicial para confirmar la elegibilidad.
  • Enviar la solicitud a través del portal de la Oficina de Energía de Colorado.
  • Completar la evaluación del hogar y seleccionar las mejoras autorizadas.
  • Instalar los equipos aprobados, que serán proporcionados por el contratista.