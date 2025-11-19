El Gobierno depositará más de 10.000 dólares en las cuentas bancarias de todas las personas que cumplan con estos requisitos. Fuente: Archivo.

En septiembre comenzó a implementarse un programa de apoyo económico que promete cambiar la realidad de cientos de artistas del condado de Sacramento, California .

Gracias a esta medida, los habitantes pódrán disponer de un cheque mensual de $850 dólares durante 12 meses, lo que equivale a un beneficio total de $10,200 dólares al cabo de un año.

El Gobierno deposita más de 10.000 dólares: quiénes pueden acceder al beneficio

El plan, bautizado como Programa de Becas de Crecimiento Creativo, fue diseñado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) con el fin de impulsar el trabajo de creadores en múltiples disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se seleccionaron 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026.

Este apoyo busca dar estabilidad a profesionales que trabajan en áreas como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y otras expresiones culturales incluidas en las 13 disciplinas reconocidas.

Cómo se eligió a los beneficiarios del cheque

La convocatoria para inscribirse cerró el pasado 20 de junio de 2025, y posteriormente comenzó un proceso de evaluación que se extendió hasta el 31 de agosto. Ahora, los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico o mensaje de texto.

La OAC recomendó a los postulantes revisar periódicamente su bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado, ya que la confirmación del beneficio puede llegar por esas vías.

Requisitos para acceder al deposito

Quienes aplicaron debían cumplir con las siguientes condiciones:

Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.

Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

Desarrollar su trabajo artístico dentro de las 13 disciplinas admitidas, que incluyen danza, música, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y expresiones interdisciplinarias.

Las condiciones del depósito

El cheque de $850 en California no está condicionado a un uso específico. Según la OAC, cada artista podrá destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa.

Con un esquema que se prolongará hasta agosto de 2026, este programa se convierte en una de las iniciativas más relevantes de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante 2025-2026.