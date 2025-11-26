Un nuevo depósito semanal de dinero ya empezó a entregarse y se mantendrá activo hasta finalizar el año. El principal objetivo de esta ayuda es facilitar el acceso a alimentos saludables y de calidad.

Las autoridades confirmaron que la medida busca cubrir una necesidad inmediata y aliviar la presión que enfrentan los hogares durante los meses más críticos del calendario.

Confirman que depositarán semanalmente dinero en las cuentas de las personas que cumplen este requisito

La iniciativa se enmarca dentro de una ampliación del FreshConnect, que por años funcionó como apoyo exclusivo para quienes integran el sistema de ayuda alimentaria SNAP. El programa sumó una versión de emergencia que entrega un cheque semanal fijo sin necesidad de realizar compras previas ni presentar comprobantes adicionales.

El beneficio consiste en un cheque de 20 dólares por semana que puede utilizarse en mercados agrícolas participantes hasta el cierre del año. La entrega ya comenzó y se mantendrá mientras haya disponibilidad, lo que convierte esta asistencia en una herramienta inmediata para la compra de frutas, verduras y otros productos frescos.

Nueva York pone en marcha un programa económico para facilitar el acceso a alimentos saludables. Fuente: Archivo. Fuente: narrativas-ar

¿Por qué este beneficio es único y limitado?

Una de las características más destacadas de esta ampliación es que no queda limitada a quienes reciben SNAP. Este cambio amplía de forma significativa el universo de beneficiarios y se transforma en un alivio para familias que estaban fuera de las ayudas tradicionales.

El objetivo es ofrecer respaldo en un momento del año en el que el aumento de gastos se siente con mayor intensidad y en el que también se registran mayores niveles de inseguridad alimentaria.

Cuándo se entregan los cheques y cómo acceder

Los cheques ya comenzaron a distribuirse y continuarán entregándose hasta el 31 de diciembre. Están disponibles en los mercados agrícolas participantes, donde los beneficiarios pueden retirar el monto semanal mientras el programa mantenga stock.

Las personas interesadas deben acercarse a los puntos habilitados para informarse sobre la disponibilidad y el funcionamiento del programa en su zona. Esta medida se suma a otras ayudas estacionales y busca garantizar que más hogares accedan a alimentos frescos antes de fin de año.