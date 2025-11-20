En el año 2025, el estado de Nueva York ha puesto en marcha un nuevo programa de cheques de estímulo dirigido a hogares con ingresos bajos y medios que han experimentado las repercusiones de la inflación. Esta medida busca mitigar el impacto económico que ha afectado a numerosos contribuyentes.

La iniciativa se encuentra dentro del presupuesto estatal del presente año y tiene como finalidad ofrecer un alivio económico directo a aquellos contribuyentes que se han visto perjudicados por la situación económica actual, contribuyendo así a la estabilidad financiera de las familias en el estado.

La nueva ayuda económica que se implementará en Nueva York

El reembolso ha sido aprobado como parte del plan financiero estatal, en respuesta a los altos precios de alimentos, transporte y vivienda que siguen impactando a millones de familias en la región. Este pago único será enviado por el Gobierno estatal a ciertos residentes que cumplan con requisitos específicos de ingresos y elegibilidad fiscal.

Nueva York está entregando cheques estímulo a las familias de ingresos moderados. Fuente: archivo.

¿Quiénes recibirán el cheque de estímulo de hasta 400 dólares?

Para poder acceder al cheque de estímulo en Nueva York en 2025, es esencial que los contribuyentes cumplan con los siguientes requisitos fundamentales:

Haber presentado la declaración de impuestos estatales de 2023.

Residir actualmente en el estado de Nueva York.

No ser dependiente de otro contribuyente

Adicionalmente, el programa estipula que los solicitantes deben tener un ingreso bruto ajustado de:

Hasta $150,000 dólares para contribuyentes individuales.

Hasta $300,000 dólares para quienes presentan impuestos en conjunto.

Asimismo, la iniciativa priorizará a las familias con dependientes y aquellos que califiquen para créditos fiscales por hijos, lo que representa un beneficio adicional para los hogares con menores a cargo.

¿Cuál será el monto del cheque de estímulo en Nueva York?

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York implementará una fórmula progresiva para establecer el monto del reembolso, que variará según el nivel de ingresos y el tipo de declaración fiscal, por ejemplo:

Los contribuyentes individuales con ingresos de hasta $75,000 dólares recibirán un cheque de 200 dólares.

Aquellos que obtengan ingresos entre $75,001 y $150,000 dólares podrían recibir 150 dólares

Las parejas que declaran en conjunto con ingresos de 150,000 dólares o menos podrían recibir hasta $400 dólares por hogar.

Quienes deseen conocer todos los montos según cada tipo de declaración podrán hacerlo clicando aquí.

¿Cuándo se entregarán los nuevos cheques de estímulo a los beneficiarios?

El gobierno inició la entrega de pagos a finales de septiembre y tiene como meta que la mayoría de los hogares elegibles reciban el cheque antes de diciembre.

¿Qué trámites son necesarios para recibir el cheque de estímulo en Nueva York?

Las autoridades han indicado que no será necesario presentar ninguna solicitud adicional. El cheque se otorgará automáticamente a los contribuyentes que cumplan con los requisitos, utilizando la información fiscal vigente del año 2023.

¿Cómo se entregarán los pagos?