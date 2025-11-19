La Guardia Costera de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son los incentivos económicos que se ofrecen para quienes se anotan a esta rama de las Fuerzas Armadas.

Como medida para aumentar el número de personal reclutado, los aspirantes a guardacostas podrían recibir un total de hasta 75,000 dólares a modo de pago único inicial.

Pago único de hasta 75,000 dólares: quiénes podrán recibirlos

75,000 es la cifra máxima que puede recibirse al sumar los diferentes incentivos ofrecidos, que varían según las cualidades específicas que se requieran en ese momento.

“Solamente los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que ya tienen la residencia permanente legal o ‘Green Card’ pueden ingresar en las Fuerzas Armadas estadounidenses”, afirma el sitio web oficial USA.gov.

Es importante destacar que los guardacostas pueden prestar servicio únicamente entre sus 17 y sus 41 años. Su misión de velar por la seguridad de las personas y del medioambiente en aguas internacionales.

“Se pueden autorizar múltiples bonificaciones de alistamiento (EB) por el mismo período de servicio, conocidas como acumulación de bonificaciones. Pero estos no pueden exceder el límite legal de USD 75,000 por recluta“, se afirma.

Los futuros guardacostas podrán recibir hasta 75,000 dólares. Fuente: archivo. Juanmonino

Pasos que deben cumplirse para recibir el pago único

Para dar inicio a la solicitud y determinar si se es elegible, es necesario cumplir con las siguientes instancias

Comunicarse con un reclutador y preguntar sobre los incentivos que aplicarían según la situación personal Asistir a la entrevista Alcanzar un puntaje de al menos 31 en la prueba básica para la inscripción, conocida como Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) Aprobar un examen médico completo y una prueba de drogas en MEPS Cumplir con los requisitos de antecedentes penales y verificaciones de crédito

Todas las posibilidades de pago que ofrece el Gobierno

Los bonos ofrecidos fluctúan, pero actualmente se ofrecen

Hasta 60,000 dólares para quienes se afilian con una calificación crítica ( como electricistas, profesionales culinarios o técnicos de máquinas, requeridos para el año fiscal 2026 )

Hasta 15,000 dólares por créditos de educación superior

Hasta 10,000 dólares para comenzar el entrenamiento básico inmediatamente

Hasta 15,000 dólares por alistarse en calidad de reservista

Quienes accedan podrán contar además con cobertura médica, de la vista, dental, planes de jubilación y otras prestaciones.