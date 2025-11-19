La Administración del Seguro Social (SSA) ya anunció a través de su sitio web oficial el monto de aumento en concepto de ajuste por costo de vida que se aplicarán a los beneficios y a los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

“Por ley, las prestaciones federales aumentan cuando sube el coste de la vida, según el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Administrativos del Departamento de Trabajo”, indican las autoridades.

De cuánto será el aumento confirmado para todos los jubilados

El incremento acordado para 2026 será de 2.8%, porcentaje que se aplicará de manera independiente sobre todos los beneficios y pagos de quienes reciban prestaciones de SSA. Se trata de un aumento mayor al otorgado al iniciar 2025, de 2.5%.

Según lo informado por las autoridades, en el caso de los jubilados, la suba en sus pagos será de aproximadamente 56 dólares.

Ya se confirmó el incremento COLA correspondiente a 2026. Fuente: archivo.

Aumento confirmado: quiénes podrán recibirlo antes de fin de año

Los jubilados que también sean beneficiarios de SSI verán el impacto del aumento en los pagos correspondientes a esta prestación el 31 de diciembre.

En el resto de los casos, el incremento se verá reflejado en el primer depósito de enero 2026.

Cómo saber exacto de cuánto será el aumento en mi caso

SSA comienza a entregar los nuevos avisos COLA -donde se especifica el monto exacto que se recibirá con el aumento aplicado y cuándo se entregarán los primeros pagos- a principios de diciembre.

Estas notificaciones se encontrarán disponibles en la cuenta de my Social Security de cada beneficiario, siempre y cuando haya sido creada antes del 19 de noviembre. De lo contrario, el aviso se enviará por correo.