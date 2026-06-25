Por ley, IRS debe cumplir con una serie de pasos antes de avanzar con un embargo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con la facultad legal de embargar bienes y activos de los contribuyentes que mantienen deudas tributarias pendientes. A través de este mecanismo, el IRS puede cobrar impuestos pendientes a través de la retención de dinero o incautación de determinados bienes.

No obstante, no es una acción automática ni se aplica sin que la persona haya sido previamente notificada. Por ley, IRS debe cumplir con una serie de pasos antes de avanzar con un embargo.

A través de este mecanismo, el IRS puede cobrar impuestos pendientes a través de la retención de dinero o incautación de determinados bienes. EFE y ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

El Gobierno retiene y embarga salarios y cuentas bancarias de los trabajadores que hayan retrasado este trámite: ¿Qué más puede incautar IRS?

Ante nada, cabe aclara en carácter de qué el IRS puede avanzar con un embargo. Se trata de la incautación legal de bienes para satisfacer una deuda fiscal pendiente. Puede variar según en caso, pero alcanza a los siguientes activos:

Salarios y otros ingresos laborales

Fondos depositados en cuentas bancarias

Reembolsos u otros pagos que correspondan al contribuyente

Vehículos

Viviendas y otros bienes inmuebles

Bienes personales y activos comerciales

¿Cuándo IRS puede aplicar un embargo?

El IRS no puede embargar bienes simplemente porque exista una deuda tributaria. Antes debe completar un procedimiento legal que incluye varias etapas obligatorias.

En primer lugar, la agencia determina el monto adeudado y envía una factura donde informa el importe pendiente. Si el contribuyente no paga ni toma medidas para resolver la deuda, el IRS puede emitir una Notificación Final de Intención de Embargo y del derecho a una audiencia, la cual debe entregarse al menos 30 días antes de ejecutar el embargo.

Durante ese período, el contribuyente tiene la posibilidad de pagar la deuda, solicitar una audiencia ante la Oficina Independiente de Apelaciones del IRS o negociar alternativas como un plan de pagos u otras opciones de resolución.

¿Qué pasa cuando ya se aplicó?

Un embargo ya aplicado puede levantarse. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el contribuyente cancela la deuda, acuerda un plan de pago que contemple la liberación del embargo o demuestra que la medida le genera una dificultad económica inmediata.