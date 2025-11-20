En Estados Unidos, quienes no disponen de una cuenta bancaria, pero tienen derecho de recibir jubilación del Seguro Social, pueden acceder su prestación a través de la tarjeta Direct Express.

Se trata de una tarjeta de débito prepaga, donde la Administración del Seguro Social (SSA) deposita los beneficios mes a mes de manera electrónica y puede ser utilizada directamente o como vía para obtener efectivo.

En ese sentido, al registrarse para poder cobrar de esta manera existe un trámite esencial que todos los beneficiarios deberán realizar.

El trámite que deben hacer quienes cobran así su jubilación

Quienes se hayan inscrito para recibir su jubilación a través de Direct Express deberán dar de alta la tarjeta después de registrarse para poder acceder a los pagos.

De acuerdo con el sitio web oficial de Direct Express, una vez que el plástico se recibe por correo, debe activarse a través del portal web oficial o la aplicación móvil o llamar al número del Departamento de Servicio al Cliente de la tarjeta, ubicado en el reverso.

Cuando el trámite se haya completado, Direct Express lo notificará automáticamente a SSA, para que la entrega de los beneficios pueda iniciar.

Los jubilados deberán dar de alta la tarjeta para poder acceder a sus pagos. Fuente: archivo.

Qué sucede si quiero cobrar la jubilación por Depósito Directo

Quienes ya estén recibiendo sus pagos a través de esta tarjeta y deseen transicionar a Depósito Directo podrán hacerlo sin inconvenientes llamando al Departamento de Servicio al Cliente para tarjetas Direct Express.

Es importante considerar que, antes de cerrar la cuenta de la tarjeta, se debe realizar la inscripción a Depósito Directo con SSA para evitar cualquier retraso o inconveniente con la entrega de beneficios.