Estados Unidos evalúa una propuesta federal que otorgaría pagos de hasta 1500 dólares para aliviar el costo de la atención médica en los próximos años. La iniciativa surge como alternativa a los beneficios vigentes que expiran en 2025 y que hoy reducen el precio de los seguros de salud.

El debate en el Senado avanza mientras se define cómo se distribuiría el apoyo y quiénes podrían acceder al dinero. Los requisitos y montos específicos están establecidos en un proyecto presentado por legisladores republicanos .

¿Cuál es la única condición para recibir los pagos de 1500 dólares?

El proyecto impulsado por los senadores Mike Crapo y Bill Cassidy establece depósitos de u$s 1000 para personas de 18 a 49 años y u$s 1500 para quienes tengan entre 50 y 64.

Para calificar, el ingreso máximo permitido sería de hasta 700% del nivel de pobreza federal, equivalente en 2025 a u$s 109.550 por persona o u$s 225.050 para una familia de cuatro.

La condición indispensable para acceder al pago es estar inscrito en un plan bronze o catastrófico de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio . Los depósitos se entregarían en 2026 y 2027, y no podrían usarse para servicios de aborto o tratamientos de transición de género.

Estados Unidos propone nuevos pagos de 1500 dólares y esta es la única condición para calificar. Foto: Archivo.

¿Qué cubrirían los pagos y cómo funcionan las cuentas HSA?

Los fondos se depositarían en una cuenta de ahorro para la salud ( HSA ), que permite utilizar dinero antes de impuestos para gastos médicos. Las cuentas pueden emplearse para consultas, estudios, internaciones o medicamentos y el saldo no utilizado puede acumularse año a año .

Aun así, los u$s 1500 no alcanzan para cubrir los deducibles promedio de los planes bronze, que superarán los u$s 7400 en 2026, según cifras oficiales del mercado. Estos planes, sin embargo, sí incluyen servicios preventivos gratuitos como vacunas y pruebas de detección .

De aprobarse la legislación, los depósitos comenzarían a entregarse en 2026 y millones de personas podrían recibir asistencia directa para enfrentar gastos médicos esenciales.