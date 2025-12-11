En esta noticia
Estados Unidos evalúa una propuesta federal que otorgaría pagos de hasta 1500 dólares para aliviar el costo de la atención médica en los próximos años. La iniciativa surge como alternativa a los beneficios vigentes que expiran en 2025 y que hoy reducen el precio de los seguros de salud.
El debate en el Senado avanza mientras se define cómo se distribuiría el apoyo y quiénes podrían acceder al dinero. Los requisitos y montos específicos están establecidos en un proyecto presentado por legisladores republicanos.
¿Cuál es la única condición para recibir los pagos de 1500 dólares?
El proyecto impulsado por los senadores Mike Crapo y Bill Cassidy establece depósitos de u$s 1000 para personas de 18 a 49 años y u$s 1500 para quienes tengan entre 50 y 64.
Para calificar, el ingreso máximo permitido sería de hasta 700% del nivel de pobreza federal, equivalente en 2025 a u$s 109.550 por persona o u$s 225.050 para una familia de cuatro.
La condición indispensable para acceder al pago es estar inscrito en un plan bronze o catastrófico de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Los depósitos se entregarían en 2026 y 2027, y no podrían usarse para servicios de aborto o tratamientos de transición de género.
¿Qué cubrirían los pagos y cómo funcionan las cuentas HSA?
Los fondos se depositarían en una cuenta de ahorro para la salud (HSA), que permite utilizar dinero antes de impuestos para gastos médicos. Las cuentas pueden emplearse para consultas, estudios, internaciones o medicamentos y el saldo no utilizado puede acumularse año a año.
Aun así, los u$s 1500 no alcanzan para cubrir los deducibles promedio de los planes bronze, que superarán los u$s 7400 en 2026, según cifras oficiales del mercado. Estos planes, sin embargo, sí incluyen servicios preventivos gratuitos como vacunas y pruebas de detección.
De aprobarse la legislación, los depósitos comenzarían a entregarse en 2026 y millones de personas podrían recibir asistencia directa para enfrentar gastos médicos esenciales.