El 1 de septiembre de 2025 se implementó en California un programa de apoyo económico dirigido a artistas del condado de Sacramento.

Esta iniciativa estatal tiene como objetivo que cientos de individuos reciban un cheque mensual de $850 dólares durante 12 meses, lo que representará en su finalización un beneficio total de $10,200 dólares.

El requisito que hay que cumplir para recibir más de 10,000 dólares

El Programa de Becas de Crecimiento Creativo, implementado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC), tiene como finalidad proporcionar apoyo a miles de creadores de diversas disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se han seleccionado 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026 .

A través de esta iniciativa, las autoridades pretenden ofrecer estabilidad a profesionales que se desempeñan en campos como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanías y otras manifestaciones culturales abarcadas en las 13 disciplinas reconocidas.

Los depósitos mensuales se entregarán hasta agosto de 2026. Fuente: archivo.

Quiénes calificaron para acceder a este depósito

Quienes aplicaron debían cumplir con las siguientes condiciones:

Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.

Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

Desarrollar su trabajo artístico dentro de las 13 disciplinas admitidas, que incluyen danza, música, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y expresiones interdisciplinarias.

Información importante sobre este depósito

Este programa, que se extenderá hasta agosto de 2026, se posiciona como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026.

El cheque de $850 en California no está sujeto a un uso específico. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa.