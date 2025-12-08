El debate sobre el salario mínimo en Estados Unidos vuelve a tomar protagonismo, y Nueva York ya dio el primer paso: el estado confirmó los nuevos montos que regirán desde enero de 2026, una actualización que supera ampliamente al piso federal de 7,25 dólares por hora, congelado desde hace más de una década.

El cambio marcará un antes y un después para miles de empleados que dependen de estas escalas para sostener su poder adquisitivo.

Cuánto se paga hoy en Nueva York

Actualmente, el sistema salarial del estado está dividido en dos zonas. Desde el 1 de enero de 2025, la Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester tienen un salario mínimo de 16,50 dólares por hora, mientras que el resto del territorio aplica un piso de 15,50 dólares.

Nueva York confirmó los nuevos montos que regirán desde enero de 2026. Imagen: archivo.

Esta estructura híbrida fue creada para adaptarse al elevado costo de vida del área metropolitana.

El aumento confirmado para 2026

Las autoridades estatales ya habían anticipado en 2023 que habría una actualización automática, y ahora está oficialmente ratificado:

En Nueva York, Long Island y Westchester , el salario mínimo subirá a 17 dólares por hora en enero de 2026 .

En el resto del estado, el nuevo mínimo será de 16 dólares por hora.

Este movimiento coloca nuevamente a Nueva York entre los estados con mejor remuneración básica del país y por encima de más del doble del nivel federal, que continúa estancado.

¿Qué hacer si el aumento no aparece en la nómina?

Las personas que cobran el salario mínimo en Nueva York y no ven reflejado el incremento correspondiente pueden presentar un reclamo formal.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York permite realizar una queja salarial de manera online o por teléfono al 833-910-4378.