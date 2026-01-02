Estados Unidos confirmó un nuevo alivio fiscal que permitirá deducir hasta u$s 25.000 por año a trabajadores que reciben propinas como parte habitual de su ingreso. La medida, conocida como “No Tax on Tips”, comenzará a aplicarse desde el año fiscal 2025 y estará vigente hasta 2028 .

Aunque no implica un pago directo, la deducción reduce el impuesto a pagar y puede funcionar como un perdón parcial de deuda tributaria. El beneficio alcanza a empleados y trabajadores independientes que cumplan con los requisitos definidos por el IRS.

¿Quiénes pueden acceder al perdón de hasta 25,000 dólares por propinas?

La deducción está dirigida a personas que trabajen en ocupaciones donde las propinas sean habituales y recurrentes, siempre que esas actividades ya recibieran propinas antes del 31 de diciembre de 2024.

Condiciones principales:

Aplica a empleados y autónomos.

Las propinas deben estar declaradas en formularios W-2, 1099 o Formulario 4137.

El tope anual es de u$s 25.000 .

Para ingresos altos, el beneficio se reduce desde u$s 150.000 (u$s 300.000 en declaraciones conjuntas).

¿Qué tipos de profesiones reciben propinas según el Tesoro?

El Tesoro de Estados Unidos agrupa estas ocupaciones en ocho categorías:

Servicios de alimentos y bebidas

Entretenimiento y eventos

Hospitalidad y atención al huésped

Servicios en el hogar

Servicios personales

Apariencia personal y bienestar

Recreación e instrucción

Transporte y entregas

Fuente: Shutterstock

¿Cómo funciona la deducción y qué exige el IRS?

El beneficio puede reclamarse tanto con deducciones detalladas como sin ellas , lo que amplía su alcance. Sin embargo, quedan excluidos los trabajadores de Servicios Profesionales Especificados (SSTB) y los empleados de empresas clasificadas bajo ese régimen.

Requisitos clave para reclamarla:

Incluir un número válido de Seguro Social.

Presentar declaración conjunta si se está casado.

Contar con reportes formales de propinas del empleador o pagador.

Para el año fiscal 2025, el IRS aplicará un período de transición, con flexibilidades temporales mientras se implementan los nuevos sistemas de reporte obligatorio.