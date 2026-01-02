En esta noticia
Estados Unidos confirmó un nuevo alivio fiscal que permitirá deducir hasta u$s 25.000 por año a trabajadores que reciben propinas como parte habitual de su ingreso. La medida, conocida como “No Tax on Tips”, comenzará a aplicarse desde el año fiscal 2025 y estará vigente hasta 2028.
Aunque no implica un pago directo, la deducción reduce el impuesto a pagar y puede funcionar como un perdón parcial de deuda tributaria. El beneficio alcanza a empleados y trabajadores independientes que cumplan con los requisitos definidos por el IRS.
¿Quiénes pueden acceder al perdón de hasta 25,000 dólares por propinas?
La deducción está dirigida a personas que trabajen en ocupaciones donde las propinas sean habituales y recurrentes, siempre que esas actividades ya recibieran propinas antes del 31 de diciembre de 2024.
Condiciones principales:
- Aplica a empleados y autónomos.
- Las propinas deben estar declaradas en formularios W-2, 1099 o Formulario 4137.
- El tope anual es de u$s 25.000.
- Para ingresos altos, el beneficio se reduce desde u$s 150.000 (u$s 300.000 en declaraciones conjuntas).
¿Qué tipos de profesiones reciben propinas según el Tesoro?
El Tesoro de Estados Unidos agrupa estas ocupaciones en ocho categorías:
- Servicios de alimentos y bebidas
- Entretenimiento y eventos
- Hospitalidad y atención al huésped
- Servicios en el hogar
- Servicios personales
- Apariencia personal y bienestar
- Recreación e instrucción
- Transporte y entregas
¿Cómo funciona la deducción y qué exige el IRS?
El beneficio puede reclamarse tanto con deducciones detalladas como sin ellas, lo que amplía su alcance. Sin embargo, quedan excluidos los trabajadores de Servicios Profesionales Especificados (SSTB) y los empleados de empresas clasificadas bajo ese régimen.
Requisitos clave para reclamarla:
- Incluir un número válido de Seguro Social.
- Presentar declaración conjunta si se está casado.
- Contar con reportes formales de propinas del empleador o pagador.
Para el año fiscal 2025, el IRS aplicará un período de transición, con flexibilidades temporales mientras se implementan los nuevos sistemas de reporte obligatorio.