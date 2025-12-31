Miles de salvadoreños que reciben o esperan recibir beneficios del Seguro Social de Estados Unidos tendrán una oportunidad poco común a comienzos de 2026.

Representantes oficiales de la Administración del Seguro Social (SSA) visitarán El Salvador para brindar atención personalizada y resolver trámites clave sin necesidad de viajar al extranjero.

La iniciativa, confirmada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, busca acercar los servicios federales a beneficiarios que residen fuera del país norteamericano y necesitan orientación confiable sobre sus pagos y derechos.

Fechas y lugar de atención del Seguro Social en El Salvador

Según la información oficial, los delegados de la oficina regional de la SSA, con sede en San José, Costa Rica, estarán en la ciudad capital de El Salvador del 26 al 29 de enero de 2026.

Durante esos días, los beneficiarios podrán recibir asistencia directa sobre distintos programas federales, una gestión que normalmente requiere contacto remoto o desplazamientos largos.

Qué trámites se podrán realizar con la Administración del Seguro Social

La atención estará enfocada en resolver dudas y gestiones relacionadas con los principales programas del Seguro Social estadounidense, entre ellos:

Jubilación del Seguro Social

Beneficios por discapacidad

Pagos para sobrevivientes

Actualización de datos personales

Consultas sobre elegibilidad y estatus de beneficios

Orientación sobre pagos retenidos o atrasados

El objetivo es ofrecer información oficial y segura, evitando intermediarios o trámites incorrectos.

Atención solo con cita previa: lo que debes saber

La Embajada aclaró que no se atenderá sin cita, por lo que quienes estén interesados deberán agendar previamente su espacio a través del formulario habilitado por las autoridades.

Este requisito busca garantizar una atención ordenada y eficiente, dado el alto interés que suelen generar este tipo de visitas oficiales relacionadas con el Seguro Social de EE.UU.