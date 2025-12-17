En Estados Unidos, una familia de hasta ocho integrantes puede recibir más de u$s 33.000 al año en depósitos mensuales si cumple con los requisitos de dos programas sociales activos en Nuevo México: el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), que combinan ayuda alimentaria y dinero en efectivo.

El monto surge de la suma de ambos beneficios a lo largo de 12 meses y está dirigido a hogares con hijos menores de edad, ingresos bajos y residencia comprobada en ese estado.

¿Cuánto dinero puede recibir una familia y cómo se calcula el total anual?

Para hogares numerosos, el monto final surge de la suma de dos beneficios distintos que se pagan todos los meses. En Nuevo México, una familia de ocho integrantes puede acceder a ambos programas de forma simultánea si cumple los requisitos:

SNAP: hasta u$s 1.756 mensuales para la compra de alimentos, lo que equivale a u$s 21.072 al año .

TANF: hasta u$s 1.044 por mes para cubrir gastos básicos como vivienda y servicios, unos u$s 12.528 anuales.

La combinación de las dos prestaciones permite alcanzar hasta u$s 33.600 por año, siempre que el hogar mantenga la elegibilidad durante los 12 meses.

Para hogares numerosos, el monto final surge de la suma de dos beneficios distintos que se pagan todos los meses. Foto: Archivo.

¿Qué requisitos hay que cumplir y cómo se cobra el beneficio?

Para acceder a estos depósitos, los solicitantes deben cumplir con todas las siguientes condiciones:

Residir en Nuevo México.

Estar por debajo de los límites de ingresos y recursos establecidos por los programas.

Tener hijos menores de 18 años ciudadanos estadounidenses o con estatus migratorio elegible.

Si el hijo tiene 18 años, debe cursar la secundaria a tiempo completo y graduarse antes de cumplir 19.

El dinero se deposita todos los meses en una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT). SNAP solo puede utilizarse para alimentos, mientras que TANF permite retirar efectivo o pagar gastos esenciales. Así, las familias que califican acceden a una ayuda regular que, acumulada, supera los u$s 33.000 al año.