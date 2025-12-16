El beneficio conocido como Child Tax Credit (CTC) fue actualizado y ahora ofrece un monto máximo más alto, aunque con límites más estrictos para acceder al total.

Desde este año fiscal, el crédito alcanza hasta USD 2.200 por cada hijo elegible, lo que representa un aumento de USD 200 frente a períodos anteriores. Sin embargo, el monto final que recibe cada familia depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) declarado ante el IRS.

Quiénes pueden reclamar el Crédito Tributario por Hijo

Para acceder al Crédito Tributario por Hijo del IRS, el menor debe cumplir con condiciones específicas:

Tener menos de 17 años al cierre del año tributario 2025.

Contar con un número de Seguro Social válido para empleo en Estados Unidos.

Haber vivido más de la mitad del año con el contribuyente que lo reclama.

Ser declarado como dependiente en la declaración de impuestos.

El beneficio conocido como Child Tax Credit (CTC) fue actualizado y ahora ofrece un monto máximo más alto. Fuente: Shutterstock.

Uno de los cambios más sensibles es que algunos niños ciudadanos quedan excluidos si sus padres no cumplen con el requisito del Seguro Social. La nueva ley establece que:

En declaraciones individuales, el padre o madre debe tener SSN válido .

En declaraciones conjuntas, al menos uno de los dos padres debe contar con ese número.

Límites de ingresos: quién cobra el crédito completo

El CTC 2026 se otorga en su totalidad solo si los ingresos no superan ciertos umbrales:

USD 200.000 o menos para contribuyentes individuales.

USD 400.000 o menos para parejas que presentan declaración conjunta.

Cuando el MAGI excede esos valores, el crédito comienza a reducirse de manera gradual: se descuentan USD 50 por cada USD 1.000 adicionales de ingreso anual.

Reembolso máximo y restricciones para ingresos bajos

Aunque el crédito total subió, el monto máximo reembolsable quedó limitado a USD 1.700 por hijo elegible. Además, se mantiene una condición que afecta a los hogares con menos recursos: el contribuyente debe haber generado al menos USD 2.500 en ingresos laborales para poder reclamar el beneficio.

El reembolso se calcula como hasta el 15% de los ingresos ganados, lo que significa que familias de muy bajos ingresos reciben montos menores o directamente quedan excluidas. Este punto no fue modificado por la nueva ley.

Formularios obligatorios y demoras en el pago

Para solicitar el Crédito Tributario por Hijo, los contribuyentes deben:

Declarar a los dependientes en el Formulario 1040 .

Adjuntar el Formulario 8812, correspondiente a créditos por hijos u otros dependientes calificados.

Además, sigue vigente la ley conocida como PATH Act, que obliga al IRS a retrasar los reembolsos relacionados con este crédito (y con el EITC) hasta mediados de febrero, incluso si la declaración se presenta antes.