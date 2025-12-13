El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ciudadanos recibirán un bono de “al menos 2000 dólares” financiado con los ingresos generados por los aranceles impuestos durante su administración .

Trump también mencionó que los planes de retiro 401(k) “se encuentran en su máximo histórico” y que Estados Unidos pronto “comenzará a saldar su deuda” gracias a los ingresos derivados de los gravámenes.

“ Las personas que se oponen a los aranceles son insensatos. Ahora somos la nación más próspera y respetada del mundo, con una inflación casi inexistente y un mercado bursátil en niveles récord ”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Según el presidente, el dividendo “de al menos 2000 dólares por persona —no aplicable a los contribuyentes de mayores ingresos—” será otorgado a todos los estadounidenses. También destacó que el país experimenta “una inversión récord”, con “plantas y fábricas surgiendo por doquier”.

Detalles del nuevo bono de 2000 dólares anunciado por el Gobierno

Trump defendió nuevamente su política arancelaria pocos días después de que el Tribunal Supremo se mostrara escéptico sobre la legalidad de los impuestos que su administración impuso a casi todos los territorios del mundo.

“Es absurdo que un presidente pueda detener todo el comercio con un país extranjero —algo mucho más severo que un arancel— pero no pueda imponer un simple impuesto por razones de seguridad nacional. Esto no es lo que nuestros fundadores tenían en mente”, protestó Trump en otro mensaje publicado en Truth Social.

Según explicaron funcionarios del Gobierno, este beneficio podrá llevarse a cabo gracias a los ingresos recaudados con los aranceles impuestos a los productos extranjeros. En este sentido, de acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, se recaudaron 195.000 millones de dólares en derechos de aduana durante los tres primeros trimestres del año.

Las observaciones de los especialistas sobre los aranceles de Trump

Aunque los aranceles han sido un componente central del discurso de Trump, numerosos economistas han advertido desde 2018 que estos gravámenes tienden a trasladarse a los consumidores mediante precios más altos, especialmente en sectores como el acero, los productos electrónicos y la maquinaria industrial.

A pesar de que la Casa Blanca sostiene que los aranceles generan ingresos suficientes para financiar bonos o “dividendos”, los datos del Departamento del Tesoro indican que su impacto es marginal en comparación con el volumen total del presupuesto federal y que el dinero recaudado suele compensar los costos derivados de las represalias comerciales de otros países.

No obstante, Trump ha reiterado que su política comercial ha fortalecido la economía y ha favorecido el retorno de inversiones industriales al territorio estadounidense.