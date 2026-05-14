La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 14 de mayo en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.05% en comparación con la jornada anterior. En el mercado de la Libra esterlina, la cotización subió con fuerza en la última semana (+87.25%) y acumuló un incremento anual de +13.53%, señalando un impulso reciente mucho más intenso que la tendencia del último año. Kapital reporta un crecimiento de activos superior al 300% en México y su CEO presume rentabilidad La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina ha sido del 6.37%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.29%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en relación con los últimos tres días, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés en la moneda y un ambiente económico favorable. En comparación con días anteriores, la libra ha mantenido un crecimiento constante, reflejando la confianza de los inversores. Esta tendencia positiva puede ser indicative de una estabilidad creciente en el mercado británico. Kapital reporta un crecimiento de activos superior al 300% en México y su CEO presume rentabilidad Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Salud cara: Solo 10% tiene seguro, reconoce Hacienda y las familias pagan todo de su bolsa, dice IP mexicana