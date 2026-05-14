La cotizacióndel Peso dominicano este jueves 14 de mayo en Estados Unidos es de 59.08 USD. Dicho costo presenta una variación del 1.26% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del peso dominicano subió 0.32%, mientras que en el último año cayó -2.41%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilidad. Kapital reporta un crecimiento de activos superior al 300% en México y su CEO presume rentabilidad La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.08%. La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable. A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales. Kapital reporta un crecimiento de activos superior al 300% en México y su CEO presume rentabilidad Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Salud cara: Solo 10% tiene seguro, reconoce Hacienda y las familias pagan todo de su bolsa, dice IP mexicana