En la apertura de mercados de este jueves, 14 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.85 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.18%. En el mercado del euro, la cotización subió 14.08% en la última semana, pero en el último año retrocedió -64.02%. Kapital reporta un crecimiento de activos superior al 300% en México y su CEO presume rentabilidad La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.40%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este repunte se alinea con el dato de 1, que confirma que la tendencia es favorable para la moneda europea. A pesar de la reciente alza, es importante observar factores económicos que puedan influir en la continuidad de esta tendencia. Kapital reporta un crecimiento de activos superior al 300% en México y su CEO presume rentabilidad Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Salud cara: Solo 10% tiene seguro, reconoce Hacienda y las familias pagan todo de su bolsa, dice IP mexicana