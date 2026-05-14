La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este jueves 14 de mayo en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.19% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, el Quetzal guatemalteco avanzó 1.95% y en el último año registró una variación de 1.62%, lo que indica una evolución positiva y moderada. Kapital reporta un crecimiento de activos superior al 300% en México y su CEO presume rentabilidad La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 24.22%, es mayor que la volatilidad anual de 19.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica. El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad. Kapital reporta un crecimiento de activos superior al 300% en México y su CEO presume rentabilidad Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Salud cara: Solo 10% tiene seguro, reconoce Hacienda y las familias pagan todo de su bolsa, dice IP mexicana