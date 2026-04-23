El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene reglas específicas cuando una persona fallece con deudas fiscales, y el punto central es que esas obligaciones no desaparecen. En estos casos, el organismo federal inicia un proceso de cobro que se realiza directamente sobre los bienes del fallecido antes de que exista cualquier distribución de herencias. Lejos de trasladarse automáticamente a los hijos, la deuda se concentra primero en el patrimonio de la persona fallecida, lo que modifica de forma directa lo que finalmente reciben los herederos. El IRS establece que las deudas impositivas pasan a ser responsabilidad del patrimonio del fallecido, conocido como “estate”. Esto incluye todos los bienes, como propiedades, cuentas bancarias o inversiones. Durante este proceso, un representante legal debe presentar la última declaración de impuestos y pagar cualquier monto pendiente utilizando los activos del patrimonio. El punto clave es que el IRS tiene prioridad de cobro. Esto significa que las deudas fiscales deben pagarse antes que otras obligaciones y antes de repartir cualquier herencia. En la práctica, esto implica que el organismo puede tomar fondos del patrimonio para saldar la deuda antes de que los bienes lleguen a los beneficiarios. De acuerdo con las normativas, la entidad fiscal, en primer lugar, va a cobrar la deuda del contribuyente difunto. Luego se distribuye la herencia entre los hijos. Si el patrimonio alcanza para cubrir los impuestos, el resto se reparte entre los herederos. Si los bienes no son suficientes, el patrimonio se considera insolvente y la deuda puede quedar impaga parcialmente. En ese caso, los herederos no reciben nada o reciben menos de lo esperado. El IRS establece un procedimiento claro para la administración de bienes tras el fallecimiento de una persona: