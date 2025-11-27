La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó recientemente cuál será el nuevo incremento que se aplicará sobre todas sus prestaciones en concepto de ajustes por costo de vida (COLA).

Este aumento, que supera incluso al fijado inicialmente para 2025, impactará entonces en los beneficios de más de 70 millones de personas en Estados Unidos.

En ese sentido, existe un grupo en particular que podrá conocer con mayor rapidez cuál será el monto exacto que cobrará mes a mes en 2026 cuando el nuevo aumento se aplique.

Nuevo aumento del Seguro Social: quiénes podrán conocerlo de manera anticipada

El incremento de beneficios será del 2.8% en 2026 y comenzará a verse reflejado en las cuentas bancarias o tarjetas de débito Direct Express a principios de enero.

Esta suba se calcula con el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) de acuerdo con lo determinado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

SSA ya confirmó el aumento COLA para 2026. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán en aproximadamente 56 dólares por mes”, afirma el comunicado oficial.

En esa línea, las autoridades detallan que todas las personas que tengan una cuenta personal de My Social Security podrán recibir su aviso COLA -una notificación oficial con el monto exacto a cobrar- de manera anticipada.

“Es seguro, fácil y más rápido que recibir una carta por correo”, se afirma.

El requisito para poder recibir el aviso antes que el resto

Para poder recibir el aviso COLA de esta manera será necesario haber creado una cuenta en línea antes del 19 de noviembre, de lo contrario, la notificación se enviará por correspondencia.

“Puedes configurar alertas por SMS o correo electrónico cuando un nuevo mensaje —como tu aviso COLA— esté disponible en tu cuenta", se indica.