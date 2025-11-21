La Administración del Seguro Social (SSA) publicó recientemente los ajustes que están pautados a partir de 2026, tanto en la cantidad de ingresos sujetos a impuestos como los incrementos que se aplican por costo de vida, entre otras modificaciones.

En ese sentido, quienes califiquen para recibir el monto máximo de beneficios por jubilación en su edad plena y se retiren en 2026 podrán recibir 134 dólares más en comparación con los topes fijados para 2025.

El Seguro Social cambió las reglas: quienes podrán recibir 134 dólares más

“Las prestaciones de jubilación dependen de tu historial de ingresos, la edad en la que te jubilas y el año en que te jubilas”, indican las autoridades.

En ese sentido, en 2025, quienes se retiran al alcanzar su edad plena y alcanzaron el máximo imponible de ganancias cada año desde los 22 hasta el momento, califican para una jubilación de 4,018 dólares.

En 2026, este monto se ajustará, por lo que quienes cumplan con los requisitos antes mencionados y presenten su solicitud de retiro el año próximo podrán recibir la jubilación de 4,152 dólares por mes.

El aumento que se aplicará en 2026 variará según el historial de trabajo de cada solicitante. Fuente: archivo.

Aumento que aplicará a todos los jubilados del Seguro Social: de cuánto será

El incremento de beneficios será del 2.8% en 2026 y comenzará a verse reflejado en las cuentas bancarias o tarjetas de débito a principios de enero.

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán en aproximadamente 56 dólares por mes”, afirma el comunicado oficial.

SSA comienza a entregar los nuevos avisos COLA -donde se detalla el monto exacto que se recibirá con el aumento aplicado y cuándo se entregarán los primeros pagos- a principios de diciembre.

“Es posible que su amigo o familiar reciba su aviso por correo antes que usted. Espere hasta enero antes de comunicarse con nosotros”, indican las autoridades.