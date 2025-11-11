La Administración del Seguro Social (SSA) ofrece a todos los beneficiarios que no disponen de cuentas bancarias la posibilidad de recibir su prestación mensual a través de la tarjeta Direct Express.

Esta tarjeta de débito prepaga permite recibir los beneficios de manera electrónica, pues la prestación se depositará automáticamente en cada temporada de pago.

Así, con Direct Express es posible retirar dinero mediante los cajeros automáticos disponibles, pero todos los solicitantes deberán primero ingresar su PIN, de lo contrario, no podrán acceder al dinero.

Bloquean los beneficios del Seguro Social a todas las personas que salten este paso

Cuando la tarjeta se utilice en un cajero automático para retirar dinero, es necesario ingresar el PIN personal previo a realizar la operación, de lo contrario, no se podrá efectuar la extracción.

Una vez se coloque la tarjeta en el cajero, se debe elegir la opción “retiro de efectivo”, luego ingresar el monto que se desea obtener y posteriormente presionar “Aceptar”.

Es esencial no olvidar la tarjeta o el recibo al tramitar.

Hasta cuánto dinero puedo retirar

Direct Express especifica que no impone un límite diario para quienes desean retirar dinero en efectivo, sin embargo, muchos propietarios de cajeros fijan sus propios topes.