El Estatuto de Texas establece condiciones precisas que pueden impedir la división y disposición de ciertos bienes heredados durante períodos de tiempo indefinidos.

Específicamente, cuando el bien en disputa es la vivienda familiar, -legalmente conocida como homestead- la normativa fija restricciones que pueden mantener este bien bloqueado incluso durante años, en función de la situación particular de los herederos directos.

En qué casos una vivienda heredada puede quedar completamente bloqueada

De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo 102 del Código de Bienes Raíces del estado, el homestead no puede particionarse entre los herederos mientras el cónyuge sobreviviente del difunto esté vivo y elije utilizar la propiedad como vivienda.

El inmueble permanecerá entonces legalmente protegido frente a reclamos de petición, garantizando la estabilidad habitacional del cónyuge.

Esta situación podría extenderse durante un período indefinido, lo que significa que la herencia en relación con la vivienda puede quedar congelada hasta que se modifique la condición.

En Texas, la vivienda no puede dividirse entre los hijos herederos de un difunto si su cónyuge sobreviviente continúa habitando la propiedad. Fuente: archivo.

Otra situación donde la vivienda puede quedar bloqueada

Otra situación similar contemplada por la ley ocurre cuando los herederos de la vivienda son menores de edad.

En estos casos, la normativa establece que el inmueble heredado no puede ser dividido entre los hijos durante el tiempo que el tutor de los menores tenga autorización judicial para usar y ocupar el inmueble.

Mientras se mantenga la orden, los bienes quedarán completamente bloqueados, lo que puede extender el proceso sucesorio por días e incluso años, según la duración de la tutela.