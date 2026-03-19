El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que intensificará los controles sobre contribuyentes que presenten errores en su declaración de impuestos o reclamen reembolsos mayores a los permitidos. Cuando se detectan inconsistencias relevantes, el organismo puede avanzar con revisiones más profundas e incluso tomar contacto directo para verificar la información. El IRS pone especial atención en declaraciones que presentan irregularidades como: Cuando el IRS identifica inconsistencias, puede solicitar documentación adicional, ajustar los montos de los reembolsos e iniciar auditorías formales. En casos más complejos, el IRS puede enviar representantes para: