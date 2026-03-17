El Gobierno de Estados Unidos confirmó que dará de baja cuentas bancarias y tarjetas vinculadas a beneficios sociales a quienes hayan hecho esto: dejar de cumplir los requisitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). La medida impacta directamente en las tarjetas EBT, utilizadas para recibir los pagos mensuales. Según explicaron las autoridades, cuando una persona pierde la elegibilidad, el Estado deja de depositar el dinero y desactiva la tarjeta EBT. En la práctica, esto implica la baja automática de la cuenta donde se acreditaba la ayuda, hasta que el beneficiario vuelva a calificar. El Gobierno dará de baja cuentas y tarjetas EBT cuando los beneficiarios dejen de cumplir las condiciones exigidas por SNAP, ya sea por ingresos, patrimonio o requisitos laborales establecidos por la ley federal. Entre las causas más frecuentes que activan la suspensión se encuentran: Las nuevas reglas amplían los controles, especialmente para adultos sin hijos, que enfrentan límites más estrictos para mantener el beneficio si no trabajan o no participan en programas de capacitación. También pueden perder la tarjeta EBT y dejar de recibir SNAP: Cuando el estado determina que el hogar ya no es elegible, se suspenden los depósitos y la tarjeta queda desactivada, lo que implica el fin del beneficio hasta que se cumplan nuevamente los requisitos.