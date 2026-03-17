La normativa vigente en Estados Unidos establece límites claros al momento de registrar nacimientos y en algunos estados ya es oficial por decisión del Gobierno que no se podrá anotar a ningún hijo con los apellidos que no cumplan con determinadas pautas. La medida impacta directamente en cómo los padres pueden elegir el nombre legal de sus hijos. En el caso de Alabama, el Alabama Administrative Code fija reglas específicas para el registro de nacimientos y determina qué tipo de apellidos serán rechazados automáticamente si no cumplen con ciertos criterios formales establecidos por las autoridades. Según la regulación estatal, no se podrá anotar a ningún hijo con apellidos que incluyan formatos no permitidos por el registro oficial. La regla 420-7-1-.04 establece que los nombres deben ajustarse a criterios técnicos específicos dentro del sistema administrativo. En concreto, serán rechazados los apellidos que incluyan: Más allá de las restricciones técnicas, el sistema permite cierta flexibilidad para los padres al momento de elegir el apellido, siempre que se respeten las condiciones formales. Es decir, la prohibición se centra en la forma de escritura y no en el origen del apellido. En Alabama, los padres no están obligados a transmitir su propio apellido, lo que habilita opciones como crear uno nuevo o elegir otro distinto por razones personales o simbólicas, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente desde 2007.