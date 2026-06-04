Las personas nacidas en 1964 cumplirán 62 años en 2026. En tales circunstancias, la edad plena de jubilación es 67, por lo que deberán esperar hasta 2031 si desean recibir el monto total de sus beneficios.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos informa a todos los adultos que alcanzan los 62 años -edad mínima de retiro establecida a nivel federal- sobre el otro requisito fundamental que deben satisfacer para poder solicitar los beneficios por jubilación.

A pesar de que la SSA autoriza este año reclamar la jubilación a todas las personas que nacieron en 1964 o antes, se establece que es imprescindible haber acumulado al menos 40 créditos en su historial laboral.

“No podemos pagarle beneficios si no posee suficientes créditos", señala la agencia gubernamental en un comunicado oficial.

Quienes no se encuentran en condiciones de solicitar la jubilación del Seguro Social

Los créditos del Seguro Social constituyen una especie de “puntos” otorgados por la agencia, que se acumulan en el historial laboral de un individuo incluso en aquellos períodos de inactividad.

Estos créditos se otorgan cuando el individuo logra alcanzar una cantidad específica de ingresos, la cual varía anualmente, con un total máximo de 4 créditos por año.

En este contexto, si se han obtenido anualmente los 4 créditos de SSA , es necesario contar con al menos 10 años de trabajo y contribuciones al Seguro Social para poder presentar la solicitud y comenzar el proceso de entrega de beneficios mensuales.

El Gobierno prohibirá la jubilación a quienes hayan trabajado menos de esta cantidad de años, incluso si alcanzaron su edad de retiro

Cuándo tendrán acceso a todos sus beneficios quienes alcanzan 62 años en 2026

Quienes posean 40 créditos podrán solicitar su jubilación a los 62 años; no obstante, experimentarán una reducción de aproximadamente el 30% de lo que les correspondería si decidieran esperar hasta alcanzar la edad plena para llevar a cabo dicho trámite.

Esto se explica porque la SSA aplica un descuento del 0.5% por cada mes que un beneficiario anticipe la recepción de su prestación.

Las personas nacidas en 1964 cumplirán 62 años en 2026. En tales circunstancias, la edad plena de jubilación es 67, por lo que deberán esperar hasta 2031 si desean recibir el monto total de sus beneficios.