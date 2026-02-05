El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) confirmó cómo se determina el monto que recibe cada persona durante la temporada fiscal 2026. El organismo federal explicó que el reembolso de impuestos depende directamente de la declaración presentada y de los pagos realizados a lo largo del año. Cada año, el IRS calcula el reembolso en función de los impuestos pagados, los créditos fiscales aplicables y el ingreso total del contribuyente. Esto significa que algunas personas pueden recibir cientos o miles de dólares, mientras que otras podrían no recibir ningún reembolso o incluso tener que pagar impuestos adicionales. El IRS explicó oficialmente que el reembolso se produce cuando un contribuyente pagó más impuestos de los que debía durante el año fiscal. Esto puede ocurrir cuando se retuvieron montos mayores del salario o cuando la persona califica para créditos fiscales que reducen la obligación tributaria. Según detalla el propio organismo en su sitio oficial , el monto final depende de la diferencia entre el impuesto total adeudado y el impuesto que ya fue pagado mediante retenciones o pagos estimados. Los créditos fiscales reembolsables, como el Crédito por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos, pueden aumentar el monto del reembolso, incluso si el contribuyente pagó poco o ningún impuesto. Uno de los principales factores es el nivel de ingresos del contribuyente, ya que determina la cantidad de impuestos que debía pagar. Cuanto mayor sea la retención en relación con la obligación tributaria real, mayor será el reembolso. También influyen las deducciones y créditos fiscales, que reducen el impuesto total. El IRS señala en su guía oficial que estos beneficios pueden cambiar significativamente el resultado final de la declaración. La mayoría de los reembolsos se envían dentro de los 21 días posteriores a la presentación de la declaración, siempre que se haya presentado electrónicamente y sin errores. Este plazo puede extenderse si la declaración requiere revisión adicional. Los contribuyentes pueden verificar el estado de su dinero utilizando la herramienta oficial del organismo, que permite conocer cuándo se aprobó el reembolso y cuándo será depositado en la cuenta bancaria del solicitante.