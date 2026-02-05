El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias a todos contribuyentes que acumulen largos períodos de tiempo sin regularizar ciertos trámites obligatorios. La medida forma parte del proceso de cobro forzoso y se activa cuando una persona no presenta declaraciones, ignora notificaciones oficiales o incumple planes de pago durante meses o años. IRS lleva a cabo visitas domiciliarias a todas las personas que acumulen deudas fiscales durante largos períodos sin resolver. Estas inspecciones no son automáticas, pero sí representan una señal de que el caso llegó a una etapa crítica dentro del sistema de recaudación. Si el tiempo pasa sin regularización, el expediente puede ser asignado a un el agente de IRS, que está autorizado a contactar personalmente al contribuyente en su domicilio o lugar de trabajo. Si el contribuyente continúa sin responder, el IRS puede avanzar con: