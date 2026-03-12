El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los jubilados que no hagan este trámite antes de abril podrían enfrentar sanciones fiscales y perder temporalmente acceso a parte de su dinero. La medida está vinculada a las distribuciones mínimas obligatorias de los planes de retiro, un requisito anual que deben cumplir millones de personas que ya alcanzaron cierta edad. La regla afecta a titulares de cuentas de retiro como IRA, 401(k) o 403(b) que hayan alcanzado los 73 años. Si no retiran el monto mínimo exigido por el sistema antes de la fecha límite, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede aplicar penalidades e impuestos adicionales. Los jubilados deben realizar el retiro conocido como Required Minimum Distribution (RMD), que es el monto mínimo que el titular debe sacar de su cuenta de jubilación cada año. El primer retiro debe realizarse antes del 1 de abril del año siguiente a cumplir 73 años. Esta obligación aplica a varios planes de retiro utilizados en Estados Unidos, entre ellos: Si el titular no retira el monto mínimo requerido o retira menos de lo que corresponde, el IRS puede aplicar un impuesto adicional del 25% sobre el dinero que debía retirarse. En algunos casos la penalidad puede reducirse al 10% si se corrige el error dentro de los dos años siguientes. Además, el contribuyente podría tener que presentar el Formulario 5329 para reportar el impuesto adicional relacionado con cuentas de retiro y otros planes con beneficios fiscales. Cada año posterior al primero, el retiro obligatorio debe realizarse antes del 31 de diciembre, de lo contrario se aplican nuevamente sanciones.