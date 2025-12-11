La Oficina del Fiscal General ha implementado una política destinada a asegurar que todos los niños reciban el apoyo económico adecuado por parte de ambos progenitores.

La Oficina del Fiscal General ha implementado una política destinada a asegurar que todos los niños reciban el apoyo económico adecuado por parte de ambos progenitores, sin excepción. Esta iniciativa se fundamenta en el uso de herramientas legales que permiten la ejecución de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil.

El Gobierno del estado de Texas ha confirmado que adoptará acciones severas contra aquellos que se encuentren en su lista oficial de personas que deben pagos por manutención infantil. Las autoridades han anunciado que embargarán cuentas bancarias, bienes personales y otros activos de quienes figuren en esta nómina pública.

Embargo de cuentas y bienes: los incluidos en la lista

Las acciones legales se enfocan en los denominados child support evaders, es decir, los progenitores que han incumplido con sus responsabilidades legales en materia de manutención infantil. La lista oficial es accesible al público y puede ser consultada en el sitio web de la Fiscalía General de Texas.

La lista completa está disponible en el portal oficial del Gobierno de Texas: csapps.oag.texas.gov/evaders/all. Para ser incluido en esta lista, el deudor debe contar con una orden judicial, deber al menos USD 5,000 en manutención y no haber efectuado pagos durante seis meses consecutivos, entre otros requisitos.

Entre las medidas de embargo que se pueden aplicar se encuentran:

Cuentas bancarias, que incluyen ahorros y cuentas corrientes.

Bienes muebles e inmuebles, tales como vehículos y propiedades.

Planes de retiro y seguros de vida.

Indemnizaciones por seguros o reclamaciones por daños personales.

¿Dónde se puede ver la lista completa?

El Gobierno impondrá sanciones a quienes no cumplan las obligaciones. Fuente: narrativas-spin-us

¿Qué sanciones adicionales impone el estado más allá del embargo?

El Gobierno de Texas implementa medidas coercitivas adicionales al embargo de cuentas y bienes para garantizar el cumplimiento de la manutención. Estas acciones impactan tanto la vida cotidiana como la profesional de los deudores. Entre las principales sanciones se encuentran:

Suspensión de licencias: incluye licencias de conducir, profesionales, de caza y pesca.

Negación o revocación del pasaporte: quienes deben manutención pueden ver cancelado su trámite.

Registro de gravámenes (liens): sobre propiedades, fondos de retiro e incluso seguros.

¿Qué busca el Gobierno con estas sanciones?

De acuerdo con la Oficina del Fiscal General, el propósito es garantizar el bienestar de los menores y enfatizar que la manutención infantil no es opcional. Las medidas se aplicarán de manera sistemática para quienes estén en la lista hasta que cumplan con sus obligaciones legales.