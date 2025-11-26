Colombia afronta un plan de embargos masivos en todo el país. (Fuente: archivo)

Las autoridades estatales de Texas comparten públicamente quiénes son los ciudadanos que están siendo buscados por ser evasores de manutención infantil. Quienes no cumplen con las responsabilidad paternales que les corresponden pueden enfrentar, como pena máxima, años de prisión.

La decisión se inscribe en un plan de presión creciente para forzar a los deudores a cumplir con sus obligaciones. Quienes deben dinero por manutención y se resisten al pago podrían ver sus finanzas completamente bloqueadas, en una estrategia destinada a hacer cumplir la ley.

Texas embarga a las personas a los evasores de manutención infantil

El listado incluye a personas que superan los 5.000 dólares de deuda, presentan una orden de arresto activa, no han realizado pagos en al menos seis meses y no se encuentran amparados por procesos de quiebra ni programas de asistencia social.

Los evasores de manutención infantil pueden enfrentar años en prisión. Fuente: Archivo. Shutterstock

En varios casos, los montos son extraordinariamente altos y corresponden a padres que deben manutención por uno o varios hijos.

En la nómina aparecen individuos que superan los 100.000 dólares acumulados, un reflejo del nivel de incumplimiento que se busca corregir con sanciones más drásticas.

¿Qué medidas se aplican sobre los deudores?

El embargo no se limita a las cuentas bancarias. También se congelarán tarjetas de crédito, bienes personales, propiedades, vehículos, planes de retiro e incluso pólizas de seguros. Las autoridades cuentan con facultades para suspender licencias de conducir, bloquear licencias profesionales y solicitar la negación o revocación de pasaportes.

Además, se pueden registrar gravámenes sobre ingresos futuros, lo que implica que cualquier salario, reembolso o ingreso adicional podría ser retenido de forma automática hasta cubrir la deuda.

¿Qué condiciones se deben cumplir para ser deudor?