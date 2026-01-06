Confirmado | El IRS investiga una por una a todas las personas que hayan retirado más de este monto de sus cuentas bancarias

La Administración del Seguro Social (SSA) informó que habrá pago doble para un grupo determinado de beneficiarios en enero. A partir del 2026, todos los cheques de estímulo se enviaron con el ajuste del 2.8% por inflación y Costo de Vida (COLA).

El adelanto en el calendario no responde a un aumento ni a un bono especial, pero sí a una decisión administrativa que impacta directamente en el

bolsillo de los beneficiarios. El cambio ya está confirmado y afectará a quienes reciben este programa de asistencia.

Confirmado: habrá pago doble del Seguro Social en enero

El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) cuenta con reglas específicas para garantizar que los pagos lleguen siempre a tiempo. Cuando la fecha habitual de cobro no puede aplicarse de manera normal, el sistema ajusta automáticamente el calendario para evitar demoras.

En este caso, uno de los pagos correspondientes a comienzos de año será adelantado, lo que hará que enero concentre dos depósitos. Las autoridades aclaran que no se trata de dinero adicional, sino de un pago que se recibe antes de lo habitual.

Las autoridades de SSA confirmaron que habrá doble pago en enero para un grupo determinado de beneficiarios. Fuente: Archivo.

Este tipo de ajustes ocurre todos los años en determinadas circunstancias y está contemplado dentro del funcionamiento regular del beneficio.

¿Cuánto dinero recibe un beneficiario por SSI?

El monto de SSI depende de la situación de cada beneficiario. Para una persona sola, el pago mensual corresponde a la cifra base establecida por el programa, aunque puede variar si existen otros ingresos o ayudas.

En el caso de parejas que reciben el beneficio en conjunto, el monto mensual es mayor, pero también puede ajustarse según la situación económica del hogar. Cada uno de los pagos que se reciben en enero mantiene el valor habitual del beneficio.

Aunque el mes tenga dos depósitos, el total anual que percibe el beneficiario no cambia. Solo se modifica el momento en el que se cobra uno de los pagos.

Oficial: así será el calendario de pagos de SSI en el 2026