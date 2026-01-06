Estados Unidos confirmó nuevos montos del Seguro Social para 2026, con depósitos mensuales que pueden llegar hasta u$s 3.200 en casos específicos. El ajuste impacta en beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad que viven en California, donde se suma un complemento estatal al pago federal .

La Administración del Seguro Social (SSA) informó que los depósitos se realizan de forma automática al inicio de cada mes y que el monto final depende de la situación personal, el tipo de hogar y los ingresos. El tope máximo no es generalizado y solo se aplica en escenarios puntuales.

¿Quiénes reciben el depósito de hasta u$s 3.200 del Seguro Social?

El monto más alto confirmado -u$s 3.239,14 mensuales- corresponde a parejas beneficiarias del Ingreso Suplementario de Seguridad que se encuentran en cuidado fuera del hogar no médico. Es el único caso en el que se alcanza ese nivel de pago.

Otros ejemplos de montos elevados son:

Parejas que viven de forma independiente: cerca de u$s 2.098

Parejas ciegas en vida independiente: hasta u$s 2.324

Personas solas ciegas: más de u$s 1.300

¿Cómo quedan los cheques y de qué depende el monto final?

Los cheques combinan el pago federal con un suplemento estatal, lo que explica los valores más altos en California. Una persona sola que vive de manera independiente recibe alrededor de u$s 1.233 mensuales, aunque el monto puede ser menor.

El valor final depende del tipo de convivencia, la condición de discapacidad o ceguera y la existencia de otros ingresos. El depósito es automático y se mantiene solo mientras el beneficiario conserve su elegibilidad ante el Seguro Social.