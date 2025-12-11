En esta noticia
La tarjeta de débito Direct Express es una alternativa prepaga que se ofrece a beneficiarios del Seguro Social y de otras prestaciones federales para que puedan acceder a sus pagos sin necesidad de disponer de una cuenta bancaria.
En ese sentido, es esencial conocer los requisitos que se solicitarán en cajeros automáticos y negocios al momento de utilizarla, pues de lo contrario, no se podrá acceder a los fondos.
Tarjeta Direct Express: el dato que deberán presentar jubilados y pensionados para poder acceder a sus pagos
Al activar esta tarjeta, todos los usuarios deberán establecer un número de identificación personal (PIN). Este dato de cuatro dígitos, único y confidencial, resguarda la seguridad de la prestación y será solicitado de manera obligatoria en todos los cajeros automáticos y establecimientos minoristas al utilizar la tarjeta.
“Si utiliza su tarjeta de débito en un cajero automático o hace compras con retiro de efectivo en caja, debe ingresar su PIN. Si hace compras en tiendas, restaurantes o cualquier otro comercio, el uso de su PIN es opcional”, indica el sitio web oficial de la tarjeta.
Olvide este dato y necesito sacar dinero: cómo lo soluciono
En caso de olvidar el PIN y no poder proporcionarlo, será necesario llamar al número gratuito que figura en el reverso de la tarjeta Direct Express para obtener instrucciones y solucionar el problema.
Quienes deseen cambiar su PIN por uno más memorable también podrán hacerlo, a través del sitio web www.USDirectExpress.com, comunicándose al reverso de la tarjeta o mediante la aplicación online.