La tarjeta de débito Direct Express es una alternativa prepaga que se ofrece a beneficiarios del Seguro Social y de otras prestaciones federales para que puedan acceder a sus pagos sin necesidad de disponer de una cuenta bancaria.

En ese sentido, es esencial conocer los requisitos que se solicitarán en cajeros automáticos y negocios al momento de utilizarla, pues de lo contrario, no se podrá acceder a los fondos.

Tarjeta Direct Express: el dato que deberán presentar jubilados y pensionados para poder acceder a sus pagos

Al activar esta tarjeta, todos los usuarios deberán establecer un número de identificación personal (PIN). Este dato de cuatro dígitos, único y confidencial, resguarda la seguridad de la prestación y será solicitado de manera obligatoria en todos los cajeros automáticos y establecimientos minoristas al utilizar la tarjeta.

“Si utiliza su tarjeta de débito en un cajero automático o hace compras con retiro de efectivo en caja, debe ingresar su PIN. Si hace compras en tiendas, restaurantes o cualquier otro comercio, el uso de su PIN es opcional”, indica el sitio web oficial de la tarjeta.

La tarjeta Direct Express permite recibir beneficios de SSA sin necesidad de abrir una cuenta bancaria y requiere de un PIN para su utilización. Fuente: archivo.

Olvide este dato y necesito sacar dinero: cómo lo soluciono

En caso de olvidar el PIN y no poder proporcionarlo, será necesario llamar al número gratuito que figura en el reverso de la tarjeta Direct Express para obtener instrucciones y solucionar el problema.

Quienes deseen cambiar su PIN por uno más memorable también podrán hacerlo, a través del sitio web www.USDirectExpress.com, comunicándose al reverso de la tarjeta o mediante la aplicación online.