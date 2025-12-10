La Administración del Seguro Social (SSA) anunciaron un aumento generalizado en las prestaciones del Seguro Social, que beneficiará a millones de estadounidenses a partir de enero de 2026.

Es oficial: estas personas pueden recibir un aumento del Seguro Social en el 2026

El Seguro Social entrega un pago único de 255 dólares a determinados beneficiarios que acreditan la muerte de su cónyuge. Este monto se abona una sola vez y está dirigido a apoyar de manera inmediata a la persona sobreviviente.

Para que el pago sea concedido, el cónyuge fallecido debe haber trabajado el tiempo suficiente para generar derechos dentro del sistema. La persona solicitante debe demostrar el vínculo y cumplir con los requisitos que determinan la elegibilidad.

¿Quién es la persona que recibe el pago único de 255 dólares?

Este beneficio está dirigido al cónyuge que convivía con el trabajador al momento del fallecimiento. En ausencia de convivencia, puede ser otorgado si la persona recibía beneficios bajo el registro del trabajador fallecido.

Cuando no existe un cónyuge elegible, el beneficio puede ser adjudicado a un hijo que cumpla con las condiciones establecidas y que ya esté recibiendo pagos bajo el mismo registro.

Cómo se solicita y cómo se acredita la elegibilidad

La agencia requiere que el hecho sea reportado de manera inmediata tras el fallecimiento. Para acreditar el derecho al pago único se debe presentar la documentación que respalde el vínculo y los formularios que solicita la Administración.

Una vez procesada la notificación y verificada la información, el depósito se realiza siguiendo el calendario habitual de pagos de SSA. El monto no se ajusta ni varía con el tiempo, ya que se trata de una cifra fija establecida por la normativa vigente.