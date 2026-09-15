El Servicio de Impuestos Internos (IRS) congela por 21 días el dinero de las cuentas bancarias que embarga a contribuyentes con deudas impositivas impagas. El mecanismo se activa de forma automática apenas el banco recibe la notificación de embargo, antes de que los fondos pasen a manos de la agencia.

El Código de Rentas Internas establece ese plazo para que el contribuyente pueda comunicarse con el IRS, acordar el pago de la deuda o notificar errores en el embargo. La notificación suele enviarse por correo, y el congelamiento rige desde el momento exacto en que el banco la recibe.

¿Qué implica el congelamiento de 21 días en la cuenta bancaria?

El embargo bancario del IRS solo afecta el saldo disponible en la cuenta al momento exacto en que el banco recibe la notificación. El dinero que el contribuyente deposite después de esa fecha no queda comprendido en el embargo.

Si los fondos embargados pertenecen a otra persona —por ejemplo, un familiar autorizado como firmante en la cuenta—, esa persona o su apoderado legal debe llamar al IRS y presentar pruebas de que el dinero le pertenece antes de que se cumplan los 21 días.

El embargo bancario del IRS solo afecta el saldo disponible en la cuenta al momento exacto en que el banco recibe la notificación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué debe hacer el contribuyente antes de que se cumplan los 21 días?

Si el contribuyente no se comunica con el IRS dentro de ese plazo, el banco transfiere automáticamente el dinero embargado a la agencia impositiva. Después de esa transferencia, recuperar los fondos se vuelve mucho más difícil.