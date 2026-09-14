Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores inversores del mundo, puso la mira en Chile con un objetivo ambicioso: convertirlo en un socio estratégico clave en el Pacífico y potenciar su economía con inversión y tecnología.

La llave de ese acercamiento es un acuerdo comercial histórico, el primero que Chile firma con un país de Medio Oriente, que ya está en vigor y que abre la puerta a inversiones en minerales críticos, energía y puertos.

Emiratos Árabes Unidos quiere convertir a este país latino en potencia mundial

El instrumento se llama Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA). Fue suscrito el 29 de julio de 2024 en Abu Dabi, durante una visita del presidente Gabriel Boric, y entró en vigor el 24 de noviembre de 2025, tras ser aprobado por el Congreso chileno.

Es un hito para la política comercial chilena: se trata del primer acuerdo comercial que vincula a Chile con un país de Medio Oriente y del Golfo. El texto consta de 21 capítulos que abarcan comercio de bienes y servicios, compras públicas, propiedad intelectual y cooperación económica, entre otras materias, y da acceso preferencial a la gran mayoría de los productos chilenos.

Chile y Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo histórico (CEPA) que impulsa inversión en litio, cobre, energía y puertos. ChatGPT

Lo abastecerá con la última tecnología

El interés de Emiratos en Chile es amplio y apunta a sectores estratégicos. Tras la firma del acuerdo, una delegación de más de 20 altos ejecutivos de empresas emiratíes, entre ellas Abu Dhabi Ports y grandes fondos de inversión, visitó Chile para explorar oportunidades de negocio junto a compañías locales. Las áreas prioritarias son:

Minerales críticos:

El litio y el cobre chilenos, fundamentales para la transición energética global y la fabricación de baterías, están entre los principales focos de interés.

Energía:

Especialmente las energías verdes y renovables, un campo en el que ambos países buscan diversificar su matriz.

Puertos e infraestructura:

Emiratos es un actor global en la operación portuaria, y ve en Chile una plataforma logística hacia el resto de América Latina y Asia-Pacífico.

Agronegocios y seguridad alimentaria:

Chile puede abastecer a Emiratos de alimentos, un punto clave para un país del desierto que importa gran parte de lo que consume.