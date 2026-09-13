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El cumplimiento fiscal en Estados Unidos presenta implicaciones aún más significativas cuando se refiere a parejas casadas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) enfatizó que aquellos que efectúan declaraciones conjuntas no solo se benefician, sino que también comparten responsabilidades.
Cuando este procedimiento se difiere o no se ejecuta adecuadamente, ambos cónyuges pueden enfrentar severas consecuencias, que incluyen el embargo de sus cuentas bancarias y propiedades.
Las parejas en matrimonio asumen la totalidad de la responsabilidad en sus declaraciones tributarias
Las parejas casadas que deciden presentar una declaración conjunta asumen una obligación solidaria. Esto implica que:
- Ambos son responsables del total de la deuda fiscal
- No importa quién generó los ingresos o cometió el error
- El IRS puede reclamar el monto total a cualquiera de los dos
La responsabilidad se distribuye de manera integral.
Todas las parejas casadas deben completar a tiempo este trámite con sus impuestos
Cuando la declaración conjunta se presenta tarde o directamente no se presenta:
- Se generan multas por incumplimiento
- Se acumulan intereses sobre la deuda
- El caso pasa a instancias de cobro más estrictas
Si la situación no se regulariza, el riesgo aumenta con el paso del tiempo.
El Gobierno embarga automáticamente las cuentas bancarias y bienes de ambos cónyuges
En caso de que la deuda siga sin ser saldada tras las múltiples instancias de aviso, el IRS puede avanzar directamente sobre:
- Cuentas bancarias conjuntas o individuales
- Ingresos de cualquiera de los cónyuges
- Bienes compartidos como propiedades o vehículos