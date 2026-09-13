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El cumplimiento fiscal en Estados Unidos presenta implicaciones aún más significativas cuando se refiere a parejas casadas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) enfatizó que aquellos que efectúan declaraciones conjuntas no solo se benefician, sino que también comparten responsabilidades.

Cuando este procedimiento se difiere o no se ejecuta adecuadamente, ambos cónyuges pueden enfrentar severas consecuencias, que incluyen el embargo de sus cuentas bancarias y propiedades.

Las parejas en matrimonio asumen la totalidad de la responsabilidad en sus declaraciones tributarias

Las parejas casadas que deciden presentar una declaración conjunta asumen una obligación solidaria. Esto implica que:

Ambos son responsables del total de la deuda fiscal

de la deuda fiscal No importa quién generó los ingresos o cometió el error

generó los ingresos o cometió el error El IRS puede reclamar el monto total a cualquiera de los dos

La responsabilidad se distribuye de manera integral.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) enfatizó que aquellos que efectúan declaraciones conjuntas no solo se benefician, sino que también comparten responsabilidades. Fuente: Freepik.

Todas las parejas casadas deben completar a tiempo este trámite con sus impuestos

Cuando la declaración conjunta se presenta tarde o directamente no se presenta:

Se generan multas por incumplimiento

Se acumulan intereses sobre la deuda

El caso pasa a instancias de cobro más estrictas

Si la situación no se regulariza, el riesgo aumenta con el paso del tiempo.

El Gobierno embarga automáticamente las cuentas bancarias y bienes de ambos cónyuges

En caso de que la deuda siga sin ser saldada tras las múltiples instancias de aviso, el IRS puede avanzar directamente sobre:

Cuentas bancarias conjuntas o individuales

Ingresos de cualquiera de los cónyuges

Bienes compartidos como propiedades o vehículos

Incluso si uno de los dos no tuvo responsabilidad directa en el error, ambos pueden verse afectados.