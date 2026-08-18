El Gobierno de Estados Unidos confirmó una multa de hasta u$s 5.000 y hasta seis meses de cárcel para los inmigrantes que no presenten el Formulario G-325R . La sanción alcanza a los extranjeros de 14 años o más que permanezcan en el país 30 días o más sin haberse registrado.

La exigencia surge de la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y es aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El organismo reforzó los controles de registro de extranjeros como parte de su política migratoria vigente.

¿Quiénes deben presentar el Formulario G-325R?

Deben completar el trámite los extranjeros de 14 años o más que no se registraron ni entregaron sus huellas dactilares al solicitar una visa estadounidense. También alcanza a quienes permanezcan en el país por 30 días o más sin haber cumplido ese requisito.

Los padres o tutores legales de menores de 14 años deben gestionar el registro en nombre de los niños . Además, todo extranjero ya registrado debe volver a presentarse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años.

Quiénes están obligados a registrarse

En términos generales, la obligación de registro alcanza a los siguientes casos:

Extranjeros de 14 años o más que no se registraron al pedir una visa

Personas que permanecen en EE.UU. por 30 días o más sin registro previo

Menores que cumplen 14 años estando dentro del país

Padres o tutores legales que deben inscribir a menores de 14 años

Deben completar el trámite los extranjeros de 14 años o más que no se registraron ni entregaron sus huellas dactilares al solicitar una visa estadounidense.

¿Qué pasa si no se presenta el Formulario G-325R?

Quienes incumplan la obligación de registro se exponen a sanciones penales y civiles. La multa puede llegar a u$s 5.000, con una pena de hasta seis meses de cárcel, según lo establecido por USCIS.