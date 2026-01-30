La Administración del Seguro Social (SSA) especifica en su sitio web oficial cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplirse para poder reclamar los beneficios por jubilación de la agencia.

Además de contar con la cantidad de créditos necesarios, se especifica que todos los solicitantes deben demostrar a las autoridades que cuentan con la edad mínima necesaria para poder solicitar su retiro del Seguro Social en 2026.

SSA prohibirá la jubilación a todas las personas que no puedan presentar este documento

De acuerdo con lo informado por las autoridades, es esencial que todos los solicitantes además de contar con 40 créditos en su historial de trabajo -que se traduce a 10 años de haber laborado y pagado impuestos del Seguro Social- tengan al menos 62 años.

Mostrar un documento que evidencie que se alcanzó este umbral etario mínimo es esencial para dar inicio a la reclamación.

La edad mínima para reclamar los beneficios por retiro es 62 años. Fuente: archivo.

La jubilación puede ser solicitada en cualquier momento desde los 62 años, aunque si se reclama antes de alcanzar la edad plena se deducirá aproximadamente un 0.5% por cada mes que se solicitó antes de tiempo

Por el contrario, después de la edad plena, el beneficio aumentará de manera proporcional al tiempo que se aguardó para reclamar .

Información que hay que presentar al reclamar la solicitud

Al momento de solicitar, todos los futuros beneficiarios deberán proporcionar

Información básica

Número de Seguridad Social (SSN)

Lugar de nacimiento

Historial de ganancias

Verificación del historial

Información de empleo dentro de los últimos 5 años

Nombre del empleador

Años trabajados

Horas promedio trabajadas

Salario

Matrimonios actuales y pasados

Número del Seguro Social y fecha de nacimiento de cónyuge/ex cónyuge

Fecha del casamiento/divorcio

Lugar de casamiento

Información de depósito directo

Ruta y número de cuenta

Nombres de los hijos que cumplan con las siguientes condiciones

Tener 17 años o menos

Tener 18 o 19 años y estudiar en un curso K-12 a tiempo completo

Que tengan cualquier edad si desarrollaron una discapacidad a los 21 años o menos

Quienes deseen solicitar, podrán conocer los pasos del trámite clicando aquí.