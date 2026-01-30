En esta noticia

La Administración del Seguro Social (SSA) especifica en su sitio web oficial cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplirse para poder reclamar los beneficios por jubilación de la agencia.

Además de contar con la cantidad de créditos necesarios, se especifica que todos los solicitantes deben demostrar a las autoridades que cuentan con la edad mínima necesaria para poder solicitar su retiro del Seguro Social en 2026.

SSA prohibirá la jubilación a todas las personas que no puedan presentar este documento

De acuerdo con lo informado por las autoridades, es esencial que todos los solicitantes además de contar con 40 créditos en su historial de trabajo -que se traduce a 10 años de haber laborado y pagado impuestos del Seguro Social- tengan al menos 62 años.

Mostrar un documento que evidencie que se alcanzó este umbral etario mínimo es esencial para dar inicio a la reclamación.

La edad mínima para reclamar los beneficios por retiro es 62 años. Fuente: archivo.
La jubilación puede ser solicitada en cualquier momento desde los 62 años, aunque si se reclama antes de alcanzar la edad plena se deducirá aproximadamente un 0.5% por cada mes que se solicitó antes de tiempo

Por el contrario, después de la edad plena, el beneficio aumentará de manera proporcional al tiempo que se aguardó para reclamar.

Información que hay que presentar al reclamar la solicitud

Al momento de solicitar, todos los futuros beneficiarios deberán proporcionar

Información básica

  • Número de Seguridad Social (SSN)
  • Lugar de nacimiento

Historial de ganancias

  • Verificación del historial

Información de empleo dentro de los últimos 5 años

  • Nombre del empleador
  • Años trabajados
  • Horas promedio trabajadas
  • Salario

Matrimonios actuales y pasados

  • Número del Seguro Social y fecha de nacimiento de cónyuge/ex cónyuge
  • Fecha del casamiento/divorcio
  • Lugar de casamiento

Información de depósito directo

  • Ruta y número de cuenta

Nombres de los hijos que cumplan con las siguientes condiciones

  • Tener 17 años o menos
  • Tener 18 o 19 años y estudiar en un curso K-12 a tiempo completo
  • Que tengan cualquier edad si desarrollaron una discapacidad a los 21 años o menos

Quienes deseen solicitar, podrán conocer los pasos del trámite clicando aquí.