La Administración del Seguro Social (SSA) especifica en su sitio web oficial cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplirse para poder reclamar los beneficios por jubilación de la agencia.
Además de contar con la cantidad de créditos necesarios, se especifica que todos los solicitantes deben demostrar a las autoridades que cuentan con la edad mínima necesaria para poder solicitar su retiro del Seguro Social en 2026.
SSA prohibirá la jubilación a todas las personas que no puedan presentar este documento
De acuerdo con lo informado por las autoridades, es esencial que todos los solicitantes además de contar con 40 créditos en su historial de trabajo -que se traduce a 10 años de haber laborado y pagado impuestos del Seguro Social- tengan al menos 62 años.
Mostrar un documento que evidencie que se alcanzó este umbral etario mínimo es esencial para dar inicio a la reclamación.
La jubilación puede ser solicitada en cualquier momento desde los 62 años, aunque si se reclama antes de alcanzar la edad plena se deducirá aproximadamente un 0.5% por cada mes que se solicitó antes de tiempo
Por el contrario, después de la edad plena, el beneficio aumentará de manera proporcional al tiempo que se aguardó para reclamar.
Información que hay que presentar al reclamar la solicitud
Al momento de solicitar, todos los futuros beneficiarios deberán proporcionar
Información básica
- Número de Seguridad Social (SSN)
- Lugar de nacimiento
Historial de ganancias
- Verificación del historial
Información de empleo dentro de los últimos 5 años
- Nombre del empleador
- Años trabajados
- Horas promedio trabajadas
- Salario
Matrimonios actuales y pasados
- Número del Seguro Social y fecha de nacimiento de cónyuge/ex cónyuge
- Fecha del casamiento/divorcio
- Lugar de casamiento
Información de depósito directo
- Ruta y número de cuenta
Nombres de los hijos que cumplan con las siguientes condiciones
- Tener 17 años o menos
- Tener 18 o 19 años y estudiar en un curso K-12 a tiempo completo
- Que tengan cualquier edad si desarrollaron una discapacidad a los 21 años o menos
Quienes deseen solicitar, podrán conocer los pasos del trámite clicando aquí.