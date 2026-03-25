Más de 70 millones de personas dependen del Seguro Social en Estados Unidos, pero el sistema no alcanza para cubrir todas las necesidades. La advertencia llegó desde uno de los inversores más influyentes del mundo, que explicó por qué muchos jubilados de la SSA no logran llegar a fin de mes pese a recibir pagos mensuales. El programa sigue siendo una de las principales herramientas para evitar la pobreza, ya que sostiene a millones de adultos mayores, personas con discapacidad y familias. Sin embargo, su diseño actual presenta limitaciones que impactan directamente en el poder adquisitivo de los beneficiarios. En ese contexto, el CEO de BlackRock, Larry Fink, planteó que el problema de la SSA no está solo en el monto de los beneficios, sino en cómo funciona el sistema. Su diagnóstico apunta a una falla estructural que impide que los ingresos crezcan al ritmo de la economía. El análisis de Fink parte de una idea central: el Seguro Social garantiza ingresos, pero no genera crecimiento económico para quienes dependen de él. Es decir, ofrece estabilidad, pero no permite que los jubilados acumulen riqueza ni mejoren su situación con el tiempo. Esto se explica por el diseño del sistema, que se financia principalmente con impuestos sobre salarios y utiliza esos recursos para pagar beneficios actuales. El dinero que no se usa de inmediato se invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos, con rendimientos más bajos en comparación con otros activos. En 2025, por ejemplo, esos fondos generaron cerca de un 2,6% anual, muy por debajo del desempeño del mercado bursátil. Esta diferencia, sostenida a lo largo del tiempo, limita el crecimiento de los ingresos y reduce la capacidad de los jubilados para enfrentar el aumento del costo de vida. Frente a este escenario, Fink propuso abrir el debate sobre una posible modernización del sistema que permita mejorar sus rendimientos sin alterar su función como red de seguridad. Según su planteo, este tipo de estrategia podría fortalecer el sistema y ayudar a cubrir su déficit sin necesidad de recortar beneficios. Sin embargo, la propuesta genera resistencias. Algunos legisladores advierten que incorporar inversiones de mercado podría aumentar los riesgos y afectar la estabilidad del programa, especialmente en períodos de crisis financiera.